Bayern verleiht Rückkehrer weiter

Barry Hepburn bricht seine Leihe beim schottischen Zweitligisten Queen’s Park FC vorzeitig ab. Das gibt der FC Bayern am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt. Die Rückkehr des Außenbahnspielers zum deutschen Rekordmeister ist allerdings nur von kurzer Dauer: Der Youngster wird direkt an den DSV Leoben aus der österreichischen zweiten Liga weiter verliehen.

Hepburn war 2020 aus der Jugendabteilung von Celtic Glasgow zum Münchner Campus gewechselt. In der Hinrunde der aktuellen Saison sammelte der schottische U-Nationalspieler Spielpraxis in seiner Heimat. In 21 Einsätzen verbuchte der 19-Jährige fünf Torbeteiligungen. Nun geht es für den Rechtsfuß, vertraglich bis 2025 an den FCB gebunden, im Nachbarland weiter.