Kepa offen für Verbleib bei Real

Der vom FC Chelsea an Real Madrid ausgeliehene Kepa Arrizabalaga kann sich einen Verbleib bei den Königlichen über den Sommer hinaus vorstellen. Im Interview mit der spanischen Sportzeitung ‚as‘ sagt der Torwart: „Was ich sagen kann, ist, dass ich sehr glücklich bin“. Demnach versuche er so viel wie möglich zu spielen, die Zeit zu genießen und die „Geschichte Madrids noch größer zu machen“. Was im Sommer passiert, werde man dann sehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige ist darüber hinaus auch bereit, den Konkurrenzkampf mit dem derzeit verletzten Stammkeeper Thibaut Courtois aufzunehmen: „Nun, in den großen Teams gibt es tolle Kader […] am Ende bringt der Wettbewerb Vorteile für das Team und macht die Gruppe besser“. Auch zu seinem gescheiterten Wechsel zum FC Bayern verliert der Spanier ein paar Worte: „Es stimmt, dass es die Option Bayern gab“. Letztlich entschied sich Kepa aber für Real und findet dort in der aktuellen Saison zu alter Stärke zurück.