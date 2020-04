Bericht: BVB wollte Sancho eintauschen

Borussia Dortmund war im vergangenen Sommer angeblich bereit, Jadon Sancho an Manchester United abzugeben. Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ forderten die Schwarz-Gelben im Gegenzug einen Wechsel von Sturmjuwel Mason Greenwood nach Dortmund. Auf ein Tauschgeschäft wollten die Red Devils sich allerdings nicht einlassen und so platzte der vermeintliche Deal.

Im Oktober unterschrieb der 18-jährige Engländer einen Dreijahresvertrag und steht seitdem bei United nicht mehr zur Disposition. Dem Teenager gelangen in 37 Pflichtspielen für die Profimannschaft 14 Treffer und vier Assists. Auch für Dortmund zahlte sich der Sancho-Verbleib aus: Der 20-Jährige war in 35 Pflichtspielen an 36 Toren direkt beteiligt (17 Tore, 19 Vorlagen). Manchester United hat den Offensivkünstler weiterhin auf dem Zettel und würde Verpasstes gerne nachholen.