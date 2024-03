Europapokal ruft: Woltemade ins Ausland?

Zuletzt wurde berichtet, dass die Verantwortlichen von Werder Bremen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Nick Woltemade vorantreiben wollen. Nun ist der März angebrochen und konkretes Interesse ausländischer Klubs könnte die Situation für Werder deutlich erschweren. Bislang blieb ein Treueschwur von Woltemade aus.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind der FC Midtjylland aus der dänischen Superligaen und Royale Union Saint-Gilloise aus der belgischen Jupiler Pro League am 22-jährigen Mittelstürmer interessiert. Midtjylland steht auf Tabellenrang drei, nur einen Punkt hinter Tabellenführer Bröndby IF. Saint-Gilloise rangiert in Belgien auf Platz eins mit acht Punkten Vorsprung auf RSC Anderlecht. Mit beiden Klubs könnte Woltemade in der kommenden Saison international spielen.

Bei Werder blieb dem gebürtigen Bremer in der laufenden Saison meist nur die Rolle des Einwechselspielers. Zu wenig für die Ambitionen von Woltemade. Bei den Grün-Weißen bleibt man allerdings optimistisch. „Es gab in der Zwischenzeit ein Treffen mit seiner Agentur. Wir sind weiter optimistisch, dass wir mit Nick weitermachen“, zitiert die ‚Bild‘ den Leiter Lizenzbereich und designierten Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.