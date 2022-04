Weltmeister Sidibé weckt Interesse bei Hertha & Schalke

Djibril Sidibé könnte seine Karriere im Anschluss an sein Vertragsende bei der AS Monaco im Sommer in der Bundesliga fortsetzen. Nach FT-Informationen ist der 29-jährige Rechtsverteidiger ein Thema bei Hertha BSC. Bei der Alten Dame läuft der Vertrag von Routinier Peter Pekarik (35) aus, es gilt einen geeigneten Nachfolger zu finden.

Auch der FC Schalke 04 befasst sich nach unseren Informationen mit dem 18-fachen französischen Nationalspieler, der seiner Karriere mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar neuen Schwung verleihen will. Ein Wechsel zu den Königsblauen würde für Sidibé aber nur im Aufstiegsfall in Frage kommen.

Neustart in Deutschland?

Doch obwohl der Weltmeister von 2018 seit einiger Zeit nicht mehr den höchsten Stellenwert an der Côte d’Azur genießt, hat er eine Vertragsverlängerung nicht komplett abgeschrieben. Sportlich steckt Sidibé jedoch in einer Zwickmühle, will er noch einmal für Les Bleus interessant werden.

In der laufenden Saison absolvierte der zweikampfstarke Rechtsfuß, der sowohl in einer Viererkette als auch als Schienenspieler auf der rechten Außenbahn agieren kann, 25 Pflichtspiele. Oft fand sich Sidibé jedoch nur auf der Bank wieder und hat im Vergleich zur Vorsaison deutlich weniger Startelfeinsätze und Einsatzminuten auf der Uhr – die könnten ihm künftig in Deutschland winken.