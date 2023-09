Grosso vor der Unterschrift in Lyon

Olympique Lyon hat sich offenbar auf Fabio Grosso als neuen Cheftrainer festgelegt. Die ‚L’Équipe‘ berichtete zuerst und bezeichnet den ehemaligen italienischen Nationalspieler als Favoriten auf den Job. Fabrizio Romano geht derweil noch einen Schritt weiter und meldet, dass die Zusammenarbeit bereits ausgehandelt ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Einigung habe man am gestrigen Abend getroffen, Grosso stehe unmittelbar vor der Unterschrift im Rhonetal. Als Trainer arbeitete der inzwischen 45-jährige Deutschland-Schreck bislang in Italien bei Juventus Turin (Jugendbereich), beim FC Bari, bei Hellas Verona, Brescia Calcio, Frosinone Calcio sowie in der Schweiz beim FC Sion.