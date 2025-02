Modric hat noch lange nicht genug

Luka Modric denkt noch immer nicht ans Aufhören. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will der 39-Jährige seinen Vertrag bei Real Madrid verlängern und auch in der kommenden Saison für die Königlichen auflaufen. Im Anschluss an die Saison soll es Gespräche geben, der Spieler möchte aber mindestens bis zur WM 2026 für Real spielen.

Der Kroate erlebt im neuen Kalenderjahr seinen x-ten Frühling, erzielte in den acht Partien drei Treffer und damit so viele wie in 107 Pflichtspielen zuvor und assistierte zudem noch zweimal in der Champions League. Der Kapitän der Königlichen hatte für Dinamo Zagreb vor knapp 20 Jahren, im Juli 2005, sein Debüt gegeben und spielt seit zwei Jahrzehnten erfolgreich auf höchstmöglichem Niveau Fußball. Auch mit bald 40 scheint ein Ende nicht in Sicht.