Hertha: Leckie vor Saisonende weg?

Mathew Leckie könnte Hertha BSC bereits vor Saisonende verlassen. Wie das australische ‚The World Game‘ berichtet, gibt es in der A-League zahlreiche Interessenten für den 30-Jährigen. Melbourne City befinde sich in der Pole Position und könne dem Australier eine Rückkehr in seine Heimatstadt ermöglichen. Leckies Vertrag bei der Hertha läuft zum Saisonende aus.

In Australien ist das Transferfenster noch bis zum 10. Mai geöffnet. Stimmt die Hertha einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu, könnte der Flügelspieler bereits in der A-League Finalrunde zum Einsatz kommen. Für die Berliner kommt Leckie in der laufenden Saison nur auf 280 Bundesliga-Minuten.