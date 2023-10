St. Pölten: Schlaudraff übernimmt für Pogatetz

Der SKN St. Pölten hat sich von seinem Cheftrainer-Duo Stephan Helm und Emanuel Pogatetz getrennt. Das teilt der Tabellensiebte der zweiten österreichischen Liga offiziell mit. Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Jugendtrainer Philipp Steiner übernehmen interimsweise. Am gestrigen Sonntag setzte es gegen den DSV Leoben (1:2) die dritte Niederlage in Folge.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir schauen auf eine sehr intensive Zeit zurück. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir viel Aufbauarbeit geleistet. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen dem Verein und den handelnden Personen nur das Beste für die Zukunft“, lässt sich das entlassene Trainer-Duo zitieren. Pogatetz, in der 1. und 2. Bundesliga einst für Union Berlin, Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und Hannover 96 am Ball, war nach vorheriger Co-Trainer-Tätigkeit bei St. Pölten erst im August die Stelle als Chefcoach angetreten.