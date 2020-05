Locadia will in den USA bleiben

Jürgen Locadia will auch nach seiner Leihe zum FC Cincinnati in den USA bleiben. „Meine ersten Erfahrungen in der MLS waren großartig. Es ist mein Traum, hier zu bleiben. Es ist mein Ziel“, bekräftigt der 26-jährige Niederländer gegenüber ‚mlssoccer.com‘.

Nach seiner unglücklichen Leihe zur TSG Hoffenheim wurde der Angreifer von Brighton & Hove Albion Anfang Februar dieses Jahres nach Cincinnati weitergereicht. Der Klub aus Ohio hat bis zum 5. Juli Zeit, die Kaufoption zu ziehen, die dem Vernehmen nach bei zehn Millionen Euro liegt.