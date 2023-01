Augsburg: Baumgartlinger-Verlängerung möglich

Julian Baumgartlinger kann sich einen Verbleib beim FC Augsburg über das Saisonende hinaus vorstellen. Wie der Sechser im Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt, haben sich die beteiligten Parteien erst kürzlich zu dem Thema ausgetauscht. „Beide Seiten werden schauen, was man sich vorstellt. Wenn das weiterhin übereinstimmt, sind alle Optionen offen“, so der 35-Jährige. Baumgartlingers derzeit gültiger Vertrag läuft im Sommer aus.

An ein Karriereende denkt der Österreicher noch nicht. „Ich habe mir die Freiheit erarbeitet, dass ich jetzt Mitte Januar hier stehe und topfit bin und selbst entscheiden kann, ob ich weiterspiele“, erklärt Baumgartlinger hinsichtlich seines Zustands. Die Klubsuche im vergangenen Sommer wurde durch seine Verabschiedung bei Bayer Leverkusen erschwert: „Da gab es einen Abschied, das war auch alles sehr schön. Aber im Nachhinein habe ich von vielen Vereinen gehört, dass sie dachten, ich sei bereits in der Fußball-Pension.“ Der ehemalige Nationalspieler denkt aber noch nicht an ein Ende seiner Laufbahn.

