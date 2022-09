Der Deadline Day im Live-Ticker

Aster Vranckx wird am heutigen Donnerstag seinen Leih-Wechsel zum AC Mailand finalisieren. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg kam noch am gestrigen Abend in der Modestadt an. Die Rossoneri sichern sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption für den 19-Jährigen.

.@acmilan, dopo l'arrivo a Milano, #Vranckx ha cenato in un locale del centro milanese: le immagini 🔴⚫https://t.co/GuUeoRmgEF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2022