Aubameyang unterschreibt bei Chelsea

Der FC Chelsea holt kurz vor Transferschluss Verstärkung für den Sturm an Bord. Vom FC Barcelona wechselt Pierre-Emerick Aubameyang für zwölf Millionen Euro an die Stamford Bridge. In London unterschreibt der 33-Jährige einen Vertrag bis 2024.

Erst Ende Januar hatte Aubameyang die englische Hauptstadt verlassen. Damals ging es ablösefrei vom FC Arsenal nach Barcelona. Nun kassieren die Katalanen zwölf Millionen Euro für den Gabuner, mit eingerechnet wird zudem der Transfer von Linksverteidiger Marcos Alonso (31), der von Chelsea zu Barça wechselt.

In 23 Spielen der Vorsaison schoss Aubameyang 13 Tore für Barça. Nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski (34) verlor der Ex-Dortmunder aber seinen Stammplatz, kam an den ersten beiden Spieltagen nur zu einem achtminütigen Kurzeinsatz.