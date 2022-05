Atlético verabschiedet Suárez

Nun ist es offiziell: Luis Suárez und Atlético Madrid gehen zum Saisonende getrennte Wege. Die Rojiblancos verkündeten vor dem letzten Heimspiel der aktuellen Saison gegen den FC Sevilla den Abschied des Torjägers. Auch Mittelfeldspieler Hector Herrera wurde verabschiedet.

Suárez kam vor zwei Jahren vom FC Barcelona zu Atlético. In seinem ersten Jahr schoss der 35-Jährige die Colchoneros zum Meistertitel. In der aktuellen Saison verlor der Uruguayer seinen Stammplatz. Interesse an einer Verpflichtung zeigen unter anderem der FC Sevilla und Inter Miami.