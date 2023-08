Wechsel nach Saudi-Arabien: Narey kassiert ab

Khaled Narey setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort. Der Erstligist Al Khaleej verkündete die Verpflichtung des 29-jährigen Rechtsaußen am Montag offiziell. Narey wechselt vom griechischen Klub PAOK Saloniki in die Wüste.

Nach FT-Infos kassiert Narey in zwei Jahren ein Grundgehalt von 6,4 Millionen Euro netto plus Boni. Jahrelang spielte der Rechtsfuß auch in Deutschland, stand unter anderem bei Greuther Fürth, beim Hamburger SV und bis zum vergangenen Sommer bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.