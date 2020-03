Wechsel im Sommer: Lautaro hat einen Favoriten

Die Hoffnung bei Inter Mailand, dass Lautaro Martínez auch nächste Saison noch im San Siro auf Torejagd gehen wird, ist verschwindend gering. Zwei Jahre nach seiner Ankunft wird der Torjäger seine Zelte in der italienischen Metropole wohl wieder abbrechen. Mehrere Klubs locken mit dem nächsten Karriereschritt.

Die besten Chancen auf den Zuschlag hat nach Informationen der ‚Sport‘ eindeutig der FC Barcelona. Die Blaugrana haben sich demnach frühzeitig bemüht und positioniert und sind sich mit Lautaro über die Vertragsmodalitäten schon weitestgehend einig. Real Madrid, das seine Bemühungen seit Januar intensiviert hat, soll dagegen keine ernsthafte Option für den 22-Jährigen sein. Wenn Spanien, dann Barça.

Vielmehr müssen die Katalanen wohl noch die Bewerber aus England fürchten. Denn auch Manchester City und der FC Chelsea sind offenbar bereit, tief in die Tasche zu greifen. Allerdings darf City nach aktuellem Stand nicht an der Champions League teilnehmen. Und bei Chelsea stellt sich sportlich die Frage, ob der Wechsel im Vergleich zu Inter der nächste Schritt wäre. Das beste Gesamtpaket bietet eindeutig Barça. Und das sieht wohl auch Lautaro so.