Diese Bundesligisten buhlen um Rochelt

Die ersten beiden Anwärter auf die Unterschrift von Offensivspieler Jannik Rochelt sind bekannt. Laut ‚Sky‘ zeigen der 1. FC Heidenheim und Aufsteiger FC St. Pauli Interesse am 25-jährigen Flügelstürmer der SV Elversberg. Der Kiezklub soll bereits in den Austausch gegangen sein. Welcher Verein das Rennen macht, ist aber noch nicht abzusehen.

Was Rochelt so interessant macht: Der Allgäuer ist dank einer Ausstiegsklausel für schlanke 1,5 Millionen Euro zu haben und somit auch für kleinere Vertreter der Bundesliga erschwinglich. Mit vier Toren und acht Vorlagen zählt er zu den besten Offensivakteuren der Elversberger Überraschungsmannschaft. Trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags dürfte Rochelts Weg schon in diesem Sommer ins Oberhaus führen.