Schwäbe verlängert in Köln

Marvin Schwäbe und der 1. FC Köln gehen zusammen in die Zukunft. Nach offiziellen Vereinsangaben hat der 28-jährige Torhüter seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2024 ausgelaufen. Schwäbe ist seit 2021 für den FC aktiv und verdrängte die langjährige Nummer eins Timo Horn.

„Für mich passt hier alles sehr gut zusammen. Der FC, die Stadt, unser Trainer-Team, unsere Mannschaft, unsere Fans – deswegen brauchte ich kaum Bedenkzeit für meine Entscheidung, meinen Vertrag hier zu verlängern. Es macht mich stolz, für den FC im Tor zu stehen“, so Schwäbe, „ich habe mich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt und freue mich, auch in Zukunft meine nächsten Schritte beim FC zu machen.“

