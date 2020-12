Transfermarkt: Bayer hat „viele Wünsche“

Bei Bayer Leverkusen will man auf dem anstehenden Winter-Transfermarkt mit wirtschaftlicher Vernunft handeln. Man habe finanziell „Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen“, äußert sich Geschäftsführer Fernando Carro gegenüber ‚Sport1‘, „alles, was wir machen, geschieht unter den uns gegebenen Voraussetzungen. Wir haben viele Wünsche, aber alles, was am Ende umgesetzt wird, muss sinnvoll und bezahlbar sein.“

Carro betont, der Markt sei aktuell „sehr schwierig. Die Transferphase umfasst noch den gesamten Januar. Wir sind hier mit der sportlichen Leitung im regen Austausch. Wenn sich etwas ergibt, das uns weiterbringt und wirtschaftlich passt, dann werden wir gegebenenfalls aktiv werden.“ Als potenzieller Neuzugang wurde bei Bayer zuletzt Außenverteidiger Brandon Williams (20, Manchester United) gehandelt. Der aktuell verletzte Milot Rashica (24, SV Werder), der im Oktober kurz vor dem Wechsel nach Leverkusen stand, ist laut Sportdirektor Simon Rolfes „im Moment […] kein Thema“.