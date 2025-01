Freigestellt: Tempelmann vor Schalke-Abflug

Der FC Schalke 04 reist nicht mit Lino Tempelmann ins Trainingslager im türkischen Belek. Der ‚WAZ‘ zufolge wurde der zentrale Mittelfeldspieler freigestellt, um Gespräche mit einem anderen Verein zu führen. An Königsblau ist der 25-Jährige bis 2026 vertraglich gebunden.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Schalker den früheren deutschen U20-Nationalspieler gerne von der Gehaltsliste streichen würden. In der laufenden Spielzeit kommt Tempelmann auf magere fünf Einsätze in der zweiten Liga, einmal musste er sogar für die Zweitvertretung in der Regionalliga West ran.