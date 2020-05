Auch die Serie A kehrt zurück

Nach der Bundesliga, der spanischen La Liga und der englischen Premier League plant nun auch die Serie A die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Am 20. Juni soll der Ball wieder durch die italienischen Stadien rollen.

Das bestätigte Sportminister Vincenzo Spadafora am Donnerstagabend. In Italien, einem der in Europa am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern, ruht der Ligaalltag seit Mitte März. Erst 26 der 38 Spieltage wurden absolviert.