Ramos-Verbleib: Zidane hat „keine Zweifel“

Zinedine Zidane glaubt fest an eine Vertragsverlängerung von Sergio Ramos bei Real Madrid. „Er ist unser Kapitän, unser Anführer und natürlich werden wir ihn immer schätzen“, sagte der Trainer der Königlichen nach dem 3:2 in der Champions League gegen Inter Mailand über seinen so wichtigen Abwehrchef.

Unter der Anzeige geht's weiter

Er habe „keinen Zweifel“ daran, dass Ramos „bleiben und weiter Geschichte schreiben wird“, bekräftigte Zidane, der sich auch am gestrigen Dienstagabend wieder auf den 34-Jährigen verlassen konnte. Per Kopfball erzielte Ramos das zwischenzeitliche 2:0 gegen Inter und trug damit maßgeblich zum knappen Heimsieg bei. Es war bereits Ramos' 100. Pflichtspieltreffer für die Madrilenen, bei denen er aber nur noch einen Vertrag bis Saisonende hat.