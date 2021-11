Onana über Ajax-Abschied: „Zeit zu gehen“

André Onana macht keinen großen Hehl daraus, dass seine Zeit bei Ajax Amsterdam am Saisonende vorbei ist. „Wenn du eine Tür öffnest, musst du sie eines Tages schließen“, so der kamerunische Torhüter am Rande des gestrigen 2:1 in der Champions League bei Besiktas, „vielleicht ist es für mich an der Zeit zu gehen. Ich habe mein Bestes für diesen Verein gegeben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Onanas Vertrag bei Borussia Dortmunds Gruppengegner läuft im kommenden Sommer aus und wird nicht verlängert. Sehr wahrscheinlich geht es für den lange wegen Dopings gesperrten 25-Jährigen zum italienischen Meister Inter Mailand, mit dem er sich bereits mündlich einig sein soll.