Lyons Da Silva nach Australien

Damien Da Silva setzt seine Karriere in Australien fort. Der Innenverteidiger verlässt Olympique Lyon mit sofortiger Wirkung, um sich dem Tabellenletzten Melbourne Victory anzuschließen.

Da Silva war zur Saison 2021/22 ablösefrei von Stade Rennes nach Lyon gewechselt. Für OL bestritt der 34-jährige Franzose insgesamt 29 Pflichtspiele. In dieser Saison stand Da Silva bei vier Partien in der Startformation, letztmals spielte er am 1. Januar gegen Clermont Foot (0:1).

