Queiroz trainiert den Iran

Carlos Queiroz ist neuer Trainer der iranischen Nationalmannschaft. Das bestätigte Pressesprecher Jamaat Mohamad offiziell. Der 69-jährige Portugiese übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt von seinem kroatischen Kollegen Dragan Skocic.

Queiroz wird den Iran somit während der WM in Katar betreuen und soll ein gutes Ergebnis erzielen. Bei der Veranstaltung im November und Dezember sind die Iraner in der Gruppe B mit England, den USA und Wales vertreten.

Thanks to Dragan Skocic's efforts to advance to the World Cup, based on the decision of the Football Federation's Executive Board, Carlos Queiroz will be the head coach of Iran's national football team in the Qatar World Cup.#TeamMelli #Iran pic.twitter.com/hKQRSqlZ2S