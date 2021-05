Medien: Zidane verlässt Real Madrid

Die Zusammenarbeit zwischen Real Madrid und Zinedine Zidane steht offenbar vor dem Ende. Nach Informationen der ‚as‘ und von Transferinsider Fabrizio Romano hat sich der Trainer der Königlichen dazu entschieden, den Verein mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Zidanes Vertrag endet 2022.

Gerüchte um eine vorzeitige Trennung kursieren schon länger. Italienische Medien berichteten kürzlich, Real sei bei der Suche nach einem Nachfolger sogar bereits mit Massimiliano Allegri einig. Zidane wiederum gilt als Kandidat bei Juventus Turin.

Mit Real Madrid verpasste der 48-jährige Franzose in dieser Saison in einem engen Titelrennen nur knapp Platz eins. In der Champions League war im Halbfinale gegen den FC Chelsea Schluss.