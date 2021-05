Juve forciert Zidane-Pläne – Real mit Allegri einig?

Auch wenn Zinedine Zidane inmitten des Titelrennens dementiert, sein Abschied von Real Madrid stehe bereits fest, nehmen die Gerüchte um eine Trennung im Sommer weiter Fahrt auf. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet nun, dass Juventus Turin zeitnah eine Verpflichtung des 48-Jährigen forcieren will. Insbesondere Präsident Andrea Agnelli soll auf eine Zidane-Rückkehr nach Turin hoffen.

Als aktiver Spieler war der französische Welt- und Europameister von 1996 bis 2001 für die Bianconeri aufgelaufen. Zidane würde Andrea Pirlo beerben, der in seiner ersten Saison als Cheftrainer nicht nur den ersten Titel nach neun Meisterschaften in Folge, sondern auch die Champions League-Qualifikation zu verpassen droht.

Bei Real könnte es unterdessen auf den ehemaligen Juve-Trainer Massimiliano Allegri hinauslaufen. Der 53-Jährige soll sich mit den Königlichen über einen Zweijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison sowie ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro geeinigt haben. Was fehlt, ist die freie Bahn in Madrid.