Wieder das Schambein: Rückschlag für Sané

Leroy Sané hat sich im EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) erneut am empfindlichen Schambein verletzt. Wie die ‚tz‘ berichtet, ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen, weshalb der 28-Jährige in der Halbzeitpause für Florian Wirtz Platz machen musste. Sanés Auswechslung erfolgte demnach auf eigenen Wunsch, da sich der Flügelstürmer nur eingeschränkt bewegen konnte.

Der Ex-Schalker hatte sich schon in der Schlussphase der Saison beim FC Bayern mit einer Schambeinverletzung herumgeplagt und war nur in den wichtigen Duellen der Champions League sporadisch zum Einsatz gekommen. Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf ist für Sané nun Schonung angesagt. Ob der Linksfuß für die Saisonvorbereitung mit den Bayern fit wird, steht derweil noch in den Sternen.