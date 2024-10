Nachnominiert: Gosens ist wieder aufgeblüht

Julian Nagelsmann wird die vergangenen Tage wohl mit einem kleinen Schaudern morgens auf sein Handy gesehen haben: ‚Mal sehen, wer heute wieder abgesagt hat?‘ Am gestrigen Montag erreichte den Bundestrainer mit David Raum die bislang letzte Absage. Ersatz war schnell gefunden, aus Florenz wird Robin Gosens nach Herzogenaurach eingeflogen.

Was auf den ersten Blick wie ein Notnagel erscheint, ist bei näherer Betrachtung aber völlig folgerichtig. Der gebürtige Emmericher ist in seiner zweiten Heimat Italien wieder auf dem besten Weg, an alte erfolgreichere Tage anzuknüpfen.

Es passiert nicht alle Tage, dass ein Spieler, der sich bereits in der zweiten Hälfte seiner Karriere befindet, in der Nationalmannschaft durchstartet. Noch dazu, wenn er noch nie eine Minute in der Bundesliga absolviert und nur in der Serie A auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Union-Alptraum beendet

Gosens war dies geglückt; noch dazu bei Atalanta Bergamo, einem Klub, der auch in Italien eher weniger im Fokus steht. Im vergangenen Jahr erfüllte sich der Linksfuß mit dem Wechsel zu Union Berlin den Bundesliga-Traum. An der alten Försterei entwickelte sich der Traum aber schnell zum Alptraum, der in diesem Sommer mit der Leihe zum AC Florenz endlich ausgeträumt war.

In der Renaissance-Stadt blüht der linke Schienenspieler wieder auf, der Wechsel stellt sich nach nur wenigen Wochen als goldrichtige Entscheidung heraus. In der Serie A stand Gosens in allen Spielen in der Startaufstellung, verpasste bislang lediglich zwei Einsatzminuten. Direkt bei seinem Florenz-Debüt gegen den AC Monza (2:2) gelang dem 30-Jährigen sein erstes Tor, zwei weitere Torvorlagen folgten.

Seinen Platz in der Nationalmannschaft verlor Gosens irgendwo in Berlin-Köpenick. Nun kehrt er als Raum-Ersatz nach fast auf den Tag genau einem Jahr mit stark aufsteigender Form in den Kreis der DFB-Elf zurück. Nagelsmann kann sich auf das hungrige Mentalitätsmonster freuen, das vor dem Union-Debakel viele Deutschland-Fans begeisterte.