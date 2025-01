Bayer interessiert: Kehrtwende um Buendía?

Emiliano Buendía steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Aston Villa. ‚The Athletic‘ zufolge haben sich die Villans mit dem Argentinier auf eine einjährige Ausdehnung des bestehenden Kontrakts bis 2027 geeinigt.

Erst am gestrigen Samstag berichtete ‚Sky‘ über laufende Verhandlungen zwischen dem 28-Jährigen und Bayer Leverkusen. Während Villa laut ‚The Athletic‘ nicht an einem permanenten Verkauf des Offensivakteurs interessiert ist, scheint eine Leihe auch im Falle einer Verlängerung nicht ausgeschlossen zu sein. In Leverkusen hat man Buendía als Ersatz für Martin Terrier (27/ Achillessehnenriss) ins Auge gefasst.