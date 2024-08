Hürzeler zuversichtlich: Hummels vor Unterschrift in Brighton?

Die Wechselposse um Mats Hummels nimmt weiter ihren Lauf. Nachdem der FC Bologna aus dem Rennen ist, buhlen zwei englische Klubs um die Gunst des ablösefreien Routiniers. Brighton & Hove Albion und West Ham United haben Interesse angemeldet, die Spur zu den Seagulls scheint allerdings deutlich heißer zu sein.

Im Gespräch mit ‚Sky‘ plauderte Fabian Hürzeler aus dem Nähkästchen. „Wir hatten gute Gespräche“, fasst der Trainer des englischen Erstligisten den Austausch mit Hummels zusammen. Am Ende müsse sich der ehemalige BVB-Profi „entscheiden, ob er sich zu 100 Prozent mit dem Verein committen kann“, bringt der 31-Jährige den Stand der Dinge auf den Punkt. Der Ball liegt jetzt also beim vier Jahre älteren Innenverteidiger.

Zumindest an den finanziellen Rahmenbedingungen würde das Unterfangen, Hummels in den englischen Küstenort zu lotsen, nicht scheitern. „Was ich sagen kann, ist, dass die Zahlen gut sind. Sonst hätten wir uns nicht mit der Personalie beschäftigt“, erklärt Hürzeler dazu. Dass West Ham mit Jean-Clair Todibo (24) vom OGC Nizza bereits einen neuen Verteidiger an Land gezogen hat, spielt Brighton wohl zusätzlich in die Karten.