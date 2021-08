Umdenken bei Bayern: Süle vor Verlängerung?

Niklas Süle hat nur noch ein Jahr Vertrag beim FC Bayern. Ein Verkauf stand in den vergangenen Wochen im Raum – nun scheint ein Umdenken stattgefunden zu haben. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wollen die Bayern den Nationalspieler halten. Da der Vertrag von Süle im kommenden Jahr ausläuft, liegt dem Bericht zufolge „eine Verlängerung nahe“.

In der vergangenen Saison büßte Süle einiges an Kredit ein. Bei den Bayern war er hinter Jérôme Boateng und David Alaba nur Innenverteidiger Nummer drei. Eine Nachwirkung der Kreuzbandverletzung die sich der 1,95 Meter große Abwehrspieler 2019 zuzog und die ihn mehrere Monate zum Zusehen verdonnerte. Seitdem haderte Süle mit seinem Fitnesszustand und wurde deshalb sogar öffentlich angezählt.

Süle mit neuem Status im Team

Unter Julian Nagelsmann wurden die Karten offenbar neu gemischt. Der 34-jährige Übungsleiter schenkt Süle, den er noch aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim kennt, das Vertrauen. Im Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund (3:1) dankte Süle es seinem Trainer mit einer starken Leistung.

Solange Lucas Hernández noch an seiner Meniskusverletzung laboriert, scheint Süle unverzichtbar zu sein. Auch weil Tanguy Nianzou noch nicht vollends bei den Bayern angekommen ist. So könnte Süle in der laufenden Saison wieder eine wichtigere Rolle beim Rekordmeister spielen – und das vielleicht sogar über 2022 hinaus.