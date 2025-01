Neymar verhandelt mit neuem Klub

Ein geplanter Wechsel von Neymar in die Major League Soccer im kommenden Sommer gilt als offenes Geheimnis, nun kamen jedoch überraschende Verhandlungen ans Licht. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato führt der Brasilianer, dessen Vertrag bei Al Hilal in wenigen Monaten ausläuft, aktuell Gespräche mit Chicago Fire. Der US-Klub will den Angreifer noch in diesem Januar verpflichten, angedacht ist ein Zweijahresvertrag.

Seit mehreren Monaten gibt es zahlreiche Gerüchte über das zukünftige Ziel des 32-Jährigen, da er keinen Hehl aus seiner Absicht gemacht hat, an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA teilzunehmen. Erst vor wenigen Tagen hatte Neymar jedoch in einem Interview den Wunsch hinterlegt, noch einmal mit Lionel Messi (37) und Luis Suárez (37) zusammenzuspielen. Beide stehen allerdings auch in der nächsten Saison noch bei Inter Miami unter Vertrag, dem Ligakonkurrenten von Chicago.