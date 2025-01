„Wäre unglaublich“: Neymars Wunsch ist die MLS

Dass Neymar sich im Sommer einen neuen Verein sucht, scheint derzeit mehr als wahrscheinlich. Jetzt hat er gegenüber ‚CNN‘ seinen Wunsch hinterlegt: „Natürlich wäre es unglaublich, mit Messi und Suárez noch einmal zusammenzuspielen. Sie sind meine Freunde, wir tauschen uns noch immer aus. Es wäre sehr spannend, das Trio noch einmal wiederzubeleben.“ Da Luis Suárez und Lionel Messi beide auch in der kommenden Saison für Inter Miami auflaufen werden, scheint ein MLS-Wechsel von Neymar die naheliegende Option.

Denn auch wenn der Brasilianer betont, er fühle sich in Saudi-Arabien wohl, so spiegelt sich das bislang noch nicht auf dem Platz wider. Sein Verein Al Hilal zahlt dem 32-Jährigen eine Menge Geld, Neymar ist allerdings zumeist verletzt und sorgt abseits des Rasens für Schlagzeilen. Die Zeichen stehen auf Trennung, Neymar soll seinen Mitspielern in Saudi-Arabien außerdem bereits von seinem bevorstehenden Engagement bei Inter Miami erzählt haben.