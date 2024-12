Medien: Neymar plaudert seinen neuen Verein aus

Neymar zieht es im Sommer in die Major League Soccer. Das zumindest berichtet Transfer-Insider Sacha Tavolieri für ‚Sky Sport Switzerland‘. Neymar soll seinen Teamkollegen bei Al Hilal bereits mitgeteilt haben, dass er nach der Saison zu Inter Miami wechseln wird.

Ende Juni läuft Neymars Vertrag in Saudi-Arabien aus – dass er diesen nicht verlängern wird, zeichnet sich schon seit Monaten ab. Für 90 Millionen Euro war Neymar im August 2023 von Paris St. Germain zu Al Hilal gewechselt. Von Verletzungen geplagt stehen bislang erst sieben Einsätze zu Buche.

Geht es im nächsten Sommer in die USA? Noch sind das Gerüchte. Bei Inter Miami träfe Neymar jedenfalls auf viele ehemaligen Kollegen vom FC Barcelona. So sind mittlerweile Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez und Trainer Javier Mascherano in Florida angestellt.