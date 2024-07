Östigard wechselt nach Rennes

Für Leo Östigard endet seine Zeit bei der SSC Neapel. Stade Rennes hat den norwegischen Innenverteidiger verpflichtet. Beim französischen Erstligisten erhält Östigard einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach fließen sieben Millionen Euro Ablöse. Östigard wird seine erste Station in der Ligue 1 antreten. Bisher war der 23-fache Nationalspieler vorwiegend in Norwegen und England aktiv, zwischenzeitlich spielte er auch für den FC Genua und Neapel in Italien sowie für den FC St. Pauli in Deutschland.