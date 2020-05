Verzweifelte Suche: Lyon baggert an Akpoguma

Olympique Lyon befindet sich auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. In den Fokus ist dabei unter anderem Kevin Akpoguma gerückt, berichtet die ‚L'Équipe‘. Der 25-Jährige von der TSG Hoffenheim sei neben Marash Kumballa (20, Hellas Verona) und Aïssa Mandi (28, Betis Sevilla) ein Thema beim früheren Serienmeister aus Frankreich.

In Hoffenheim war Akpoguma in dieser Saison Teilzeitkraft. Elfmal stand er in der Startformation, zehnmal setzte ihn Trainer Alfred Schreuder trotz Kaderplatz gar nicht ein. Dennoch verlängerte Akpoguma seinen Vertrag erst im Januar bis 2024.

Lyons Suche nach einem zentralen Mann für die Abwehr ist fast schon verzweifelt. Denn dort hakt es im Kader von Trainer Rudi Garcia gewaltig, dabei bevorzugt der 56-Jährige sogar das Spiel mit drei klassischen Innenverteidigern.

