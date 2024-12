Kiel-Chef spricht über Wintertransfers

Wolfgang Schwenke ist nicht überzeugt davon, dass Wintertransfers Holstein Kiel helfen würden. „Wir werden keine Transfers machen, die das Gehaltsgefüge sprengen. Wir leben vom Teamspirit“, stellt der Geschäftsführer gegenüber dem ‚kicker‘ klar und führt aus: „Deshalb ist es wichtig, Entscheidungen bewusst zu treffen und dabei darauf zu achten, was in diese Gemeinschaft hineinpasst. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen am Ende nicht mit leeren Taschen dastehen und das Ding gegen die Wand gefahren haben.“

Nach dem sensationellen Aufstieg im zurückliegenden Sommer hat sich an der Förde längst Ernüchterung breit gemacht. Lediglich eins der bisherigen zwölf Bundesliga-Spiele konnten die Störche gewinnen, der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt fünf Punkte. Schwenke hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: „Klar wäre es ein sportlicher Misserfolg. Aber dass wir die 1. Liga überhaupt erleben dürfen, ist schon eine große Sache. Nur, wenn du einmal drin bist, dann willst du auch drin bleiben. Die Messe ist ja noch nicht gelesen.“