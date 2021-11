Folgt Campos auf Juninho?

Olympique Lyon muss am Ende der Saison Sportdirektor Juninho ersetzen, ein erster potenzieller Nachfolger bringt sich in Stellung. Nach FT-Informationen interessiert sich Luís Campos für den Posten bei OL und hat sich erste Hintergrundinformationen über den aktuellen Tabellenzehnten eingeholt.

Der 57-jährige Portugiese war bis Jahresende 2020 als Sportdirektor beim OSC Lille tätig, davor arbeitete Campos unter anderem für die AS Monaco und Real Madrid. Juninho hatte zuletzt überraschend verkündet, dass er am Saisonende sein Amt als Sportchef in Lyon nach insgesamt drei Jahren niederlegen wird.