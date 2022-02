Kiel bindet Sander

Holstein Kiel hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Philipp Sander verlängert. Das neue Arbeitspapier des 23-jährigen Mittelfeldspielers läuft bis 2024. Sander, in der vergangenen Spielzeit an den SC Verl verliehen, habe „in dieser Saison durch gute Leistungen bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt“, so Kiels Sportchef Uwe Stöver.

Sander erklärt: „Ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung und überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist. Daher freue ich mich sehr, meinen Weg hier in Kiel mit dieser Mannschaft weiter fortführen zu können.“