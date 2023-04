Maguire von Ex-Teamkollegen zerlegt | Trainer-Entscheidung bei Juve

Allegri bleibt

Massimiliano Allegri hat sicherlich schon einfachere Spielzeiten als Trainer von Juventus Turin erlebt. Der 55-Jährige steht regelmäßig in der Kritik, Sorgen um seinen Job muss er sich aber offenbar nicht machen. „Ich behalte Allegri“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ am heutigen Freitag mit der Entscheidung der Alten Dame, mit dem Coach auch in die neue Saison zu gehen.

Son, der Retter

Spiel eins seit der Rückkehr von Interimscoach Ryan Mason zu Tottenham Hotspur: Am Donnerstagabend trennten sich die kriselnden Spurs mit 2:2 von Manchester United. Eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem 1:6 gegen Newcastle United am Sonntag. Heung-min Son rettete den Londonern mit einem späten Treffer in der 79. Minute einen Punkt. „Son rettet die Spurs“, schreibt nun die ‚Daily Mail‘. Der ‚Mirror‘ stimmt ein: „Gut gemacht, mein Son.“

Lese-Tipp

Rojo zerlegt Maguire

In Argentinien machen Aussagen von Marcos Rojo die Runde, der kein gutes Haar an seinem ehemaligen Mitspieler Harry Maguire lässt. Gegenüber ‚TyC Sports‘ erklärt der Innenverteidiger, der in der Saison 2019/20 mit dem Engländer bei Manchester United zusammenspielte: „Ich war sauer auf den Trainer, denn Maguire hat immer gespielt. Gott sei Dank haben sie ihn mittlerweile rausgenommen und lassen Lisandro Martínez spielen.“

Und weiter: „Ich bin in Solskjaers Büro gegangen und sagte: ‚Entweder lass mich gehen oder lass mich spielen.‘ Ich wusste, dass es falsch war, mich nicht spielen zu lassen. Er sagte zu mir: ‚Sie haben so viel für ihn bezahlt und er muss spielen, egal was passiert. Und ich sagte: ‚Du Hurensohn, lass mich spielen, der Typ haut jeden Sonntag einen um.“ Im Januar 2020 wechselte Rojo dann zurück nach Argentinien.