Reus über sein persönliches Finale

Marco Reus hat über sein letztes Spiel im Trikot von Borussia Dortmund gesprochen. Mit Blick auf das Champions League-Finale am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen Real Madrid sagt der 34-Jährige im Interview mit der Vereinswebsite: „Das ist jetzt elf Jahre her, es ist ein anderer Gegner, es sind andere Spieler dabei. Mit einem Champions-League-Finale 2013 in Wembley zu starten und mit einem Champions-League-Finale 2024 in Wembley aufzuhören – es gibt Schlechteres. Jetzt ist das große Ziel, dass wir es auch holen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was am nächsten Tag in Dortmund los wäre.“

Reus wird den BVB im Sommer nach zwölf Jahren und insgesamt 429 Pflichtspielen (falls er im Finale zum Einsatz kommt) verlassen. Den MLS-Klubs St. Louis City SC sowie LA Galaxy wird Interesse nachgesagt. Eine ganz heiße Spur gibt es allerdings bislang nicht. Feststeht, dass Reus seine Karriere noch nicht beenden möchte.