Unterschrieben: Verwirrung um Doué-Bruder

Guéla Doué wechselt offenbar doch nicht zum FC Chelsea, sondern schließt sich direkt Racing Straßburg an. Das berichtet Fabrizio Romano. Dem Transferinsider zufolge hat der 21-jährige Rechtsverteidiger bereits einen langfristigen Vertrag beim Ligue 1-Vertreter unterschrieben. An Stade Rennes fließt eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro, zwei Millionen können an Boni hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Donnerstag wurde berichtet, die Blues würden den Transfer eintüten und den älteren Bruder von Bayern-Flirt Désiré Doué (19) anschließend an den Partnerklub aus Straßburg verleihen. Doch allem Anschein nach wird Chelsea nicht in den Deal inkludiert.