BVB: Sahins deutliches Füllkrug-Machtwort

Nuri Sahin plant für die kommende Saison mit seinen beiden besten Stürmern. Gemeint ist neben Neuzugang Serhou Guirassy (28) explizit auch Niclas Füllkrug (31). Dies versichert Sahin im Interview mit ‚Sky‘: „Fülle weiß, was ich über ihn denke. Wir hatten über den Sommer viel Kontakt.“ Der Ex-Bremer könne sich zudem sicher sein, „welche Wertschätzung er von mir bekommt“.

Insofern, so stellt Sahin unmissverständlich klar, „spielen Niclas Füllkrug und Serhou Guirassy eine zentrale Rolle in meinen Planungen“. Setzen will Sahin dabei nicht nur die sportlichen Qualitäten des deutschen EM-Fahrers, sondern auch auf seine Leader-Eigenschaften: „Ein Trainerteam alleine kann nicht die Kultur und die Standards in einer Mannschaft hochhalten. Dafür ist die Mannschaft zuständig, dafür sind die Leistungsträger und Führungsspieler zuständig, dass jeden Tag abgeliefert wird. Das ist die Grundlage für unsere Arbeit. Da erwarte ich von einem Niclas Füllkrug genauso wie von den anderen, dass sie vorangehen.“

Sahin betrachtet in Neuzugang Guirassy vor allem eine sinnvolle Ergänzung zu Füllkrug und dem restlichen vorhandenen Personal. „Er bringt noch mal etwas anderes mit. Er kommt an den Ball, verbindet nach außen, verbindet nach innen, kann kurze Laufwege geben. Er hat alle Arten von Toren geschossen“, erläutert der neue BVB-Trainer. Es soll also mit beiden Neunern gemeinsam gehen. Ob dies im Umkehrschluss nun heißt, dass alle Füllkrug-Spekulationen hinfällig sind, werden die kommenden Wochen zeigen. Der Transfermarkt ist schließlich noch deutlich länger als einen Monat geöffnet.