BVB-Ass bei Sancho: Neues Transfer-Modell möglich

Borussia Dortmund macht keinen Hehl daraus, dass man die Zusammenarbeit mit Leihspieler Jadon Sancho gerne über den Sommer hinaus fortsetzen würde. Ein fester Transfer dürfte für den BVB trotz des Einzugs in das Champions League-Finale kaum zu bewerkstelligen sein. Womöglich eröffnet sich den Borussen aber ein alternatives Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Portal ‚fussball.news‘ berichtet, dass eine erneute Leihe des Offensivspielers von Manchester United denkbar ist – inklusive Kaufoption. Konkret wurden die Gesprächen zwischen den Klubs jedoch noch nicht, heißt es. Zudem müsste Sancho für einen permanenten Wechsel nach Dortmund deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen.

Lese-Tipp

Hummels: Liebeserklärung an den BVB

United-Rückkehr dank ten Hag-Aus?

Darüber hinaus könnte der 24-jährige Engländer, der für die Europameisterschaft nicht nominiert wurde, auch nach Manchester zurückkehren. Laut ‚fussball.news‘ öffnet sich diese Tür wieder, sobald Cheftrainer Erik ten Hag seinen Hut nimmt. Das Aus des Niederländers steht Berichten zufolge bereits fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein öffentlicher Streit zwischen dem 54-Jährigen und Sancho waren letztlich der Grund dafür, dass der Offensivspieler im Winter nach Dortmund verliehen wurde. Dort fand der Edeltechniker zurück zu alter Stärke und könnte in rund einer Woche (1. Juni) gegen Real Madrid den Henkelpott gewinnen. Ob dies sein letzter Einsatz im schwarz-gelben Trikot sein wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Sancho jedenfalls soll beide Möglichkeiten in Erwägung ziehen.