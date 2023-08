Verteidiger-Suche: Bayern blickt auch nach Freiburg

Auf der Suche nach einem Ersatz für Benjamin Pavard (27) wurden beim FC Bayern zuletzt bereits viele Namen gehandelt. Nach Lukas Klostermann (27/RB Leipzig), Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton), Thilo Kehrer (26/West Ham United), Kenny Tete (27, FC Fulham) und Lutsharel Geertruida (23/Feyenoord Rotterdam) gehört nun offenbar auch Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) zum Kandidatenkreis.

Einen weiteren Namen auf der Liste liefert die ‚Bild‘. Aus dem Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass die Münchner über Kiliann Sildillia diskutiert haben. Gleichsam betont Reporter Tobias Altschäffl jedoch, dass der 21-jährige Franzose nur ein Kandidat von vielen sei.

Sildillia ist noch bis 2026 an den SC Freiburg gebunden. In der vergangenen Saison erlebte er dort seinen Durchbruch in der Bundesliga. Sein Positionsprofil erfüllt durchaus die Münchner Anforderungen: Der Modellathlet kann sowohl rechts als auch innen verteidigen – genau wie Pavard, der zu Inter Mailand wechseln darf, sobald sein Nachfolger gefunden ist.