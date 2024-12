BVB-Aufstellung: Zwei Überraschungen in der Startelf

Gegen den FC Barcelona kann Nuri Sahin wieder auf Karim Adeyemi zurückgreifen, der 22-Jährige nimmt nach seinem auskurierten Muskelfaserriss jedoch zunächst auf der Bank Platz. Maximilian Beier, der am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) aufgrund von Knieproblemen vorzeitig ausgewechselt werden musste, steht dagegen nicht zur Verfügung. Für den schnellen Angreifer rückt nicht Donyell Malen, sondern der junge Julien Duranville nach. In der Abwehr wird Niklas Süle (Syndesmosebandriss) durch Kapitän Emre Can ersetzt. Pascal Groß muss für Giovanni Reyna weichen.

Die BVB-Aufstellung