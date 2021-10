„Besser vorgestellt“ – Zulj schon wieder zurück nach Bochum?

15 Tore, 15 Vorlagen – der Anteil von Robert Zulj am Aufstieg des VfL Bochum war immens. Statt sich mit dem Revierklub in der Bundesliga zu beweisen, wechselte der 29-Jährige im Sommer dann zu Ittihad Kalba. Sein erstes Zwischenfazit fällt durchwachsen aus. „Die Qualität ist nicht einmal ansatzweise wie in Deutschland“, erklärt Zulj in der ‚Bild‘.

Der offensive Mittelfeldfeldspieler habe sich „natürlich gut informiert und gewusst, dass ich Abstriche machen muss, aber ich habe es mir schon besser vorgestellt.“ Das liege daran, dass Fußball in den Vereinigten Arabischen Emiraten „nicht die gleiche Priorität wie in Deutschland“ genieße: „Hier gibt es kein Stadion mit 30.000 Zuschauern.“

„Kann mir Rückkehr vorstellen“

Eine Rückkehr nach Deutschland, womöglich sogar zum VfL, will Zulj nicht ausschließen. Auf Nachfrage sagt der Österreicher: „Ich hatte mal gesagt, dass die Bundesliga ein Traum von mir ist – und das ist sie immer noch. […] Ich habe schon den Ansporn und Drang, auf hohem Niveau zu spielen. Ich schaue fast alle Spiele von Bochum und wenn ich dann mitbekomme, wie viel Dauerkarten verkauft werden und welche Stimmung herrscht, da denke ich mir schon oft: ‚Boah, das wäre jetzt schon nochmal geil.‘”

In der Wüste steht Zulj noch bis 2023 unter Vertrag, nach FT-Informationen flossen 350.000 Euro Ablöse. Zulj verrät: „Mein Berater hat auch Kontakt mit vielen deutschen Vereinen. Jetzt gebe ich erstmal mein Bestes bis Januar, dann mache ich einen Cut und werde alles bewerten.“

Zu Bochums Sportvorstand Sebastian Schindzielorz habe Zulj „einen guten Draht […], doch man weiß nie, was passiert. Ich habe hier einen Zweijahresvertrag, aber die Vereine sind sehr offen bei Wechseln.“ Die Stadt Bochum sei „toll, die Mannschaft, das Trainerteam, der Vorstand. Alles. Klar kann ich mir eine Rückkehr vorstellen, aber die Frage ist auch, wie die Situation beim Verein ist. Da muss alles passen.“ Zulj hat die Angel ausgeworfen – beißt der VfL an?