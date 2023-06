Union: Beckers Wunschziel

Sheraldo Becker (28) will Union Berlin in diesem Transferfenster gerne verlassen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge denkt der Angreifer „intensiv“ an einen Vereinswechsel. Becker schiele auf einen Abschied in Richtung Premier League. Dort haben West Ham United, der FC Burnley und der FC Fulham die Fühler ausgestreckt .

Unter der Anzeige geht's weiter

Union wäre ein Jahr vor Vertragsende wohl verkaufsbereit, sollte ein passendes Angebot eintreffen. 2019 war Becker ablösefrei von ADO Den Haag gekommen. In der abgelaufenen Saison trug er sich wettbewerbsübergreifend zwölfmal in die Torschützenliste ein und legte zehn Treffer auf.

Lese-Tipp

Neuer Sturm-Riese für Union?