RB Leipzig: Nkunku erneut raus

Christopher Nkunku wird RB Leipzig wohl erneut fehlen. Trainer Marco Rose berfürchtete jedenfalls nach dem gestrigen 1:2 bei Borussia Dortmund, dass man den Offensivstar „wieder für ein paar Tage verloren“ habe. Nkunku habe „bei einem Sprint was im Muskel gemerkt“. Nkunku ist gerade erst zurück nach seinem Außenbandriss, der ihm die WM-Teilnahme mit Frankreich gekostet hatte. Gegen den BVB lief er erstmals wieder von Beginn an auf.

„Du spielst hier in Dortmund, willst das Spiel unbedingt gewinnen. Am Ende, glaube ich, hätte ich es besser machen müssen und ihn eher rausnehmen müssen. Jetzt müssen wir die Konsequenzen tragen“, so Rose selbstkritisch. Unklar ist derweil noch, wie schlimm die Verletzung von Xaver Schlager ist. Der Sechser hatte kurz vor Schluss das Spielfeld verlassen müssen. Rose: „Das Gefühl war, dass ihm einer auf den Nerv gestiegen ist, er hat seinen Fuß nicht mehr gemerkt. Aber das wurde von Minute zu Minute besser.“

